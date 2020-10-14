- Siirt Sulh Ceza Mahkemesi MKM'nin 2008 yılı için hazırladığı takvimlerin MKM ambleminin içinde sözde Kürdistan haritası bulunduğu, takvimin tamamının Kürtçe olması ve Öcalan ile PKK faaliyetlerinin tarih sıralamasına göre takvim yapraklarında yer aldığı gerekçesiyle yasadışı örgüt propagandası yapıldığı iddiasıyla, Basın Kanunu'nun 25'inci maddesi gereğince dağıtımını yasakladı.

21 Ocak 2008: MKM sanatçıları, PKK'ya karşı yürütülen sınır ötesi ve sınır içi operasyonların ve DTP'nin kapatılması davasının durdurulması ile Öcalan'ın başka bir cezaevine naklinin yapılması, Kürt dilinin Anayasal güvence altına alınması için DTP İstanbul İl binasında açlık grevi yapma kararı aldı.

18 Ekim 2011: Adana Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde terör örgütü PKK yandaşları, yolu kapatıp, korsan gösteri düzenledi. Teröristbaşı lehine sloganlar atan yüzleri maskeli gruptan gözaltına alınan 20 kişiden 6'sı, patlamanın meydana geldiği yerin yaklaşık 300 metre uzağındaki MKM'de yakalandı. Binada yapılan aramada bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 'MKM Gençliği' adıyla faaliyet gösteren grubun terör örgütü PKK'nın gençlik hareketi olduğu, korsan gösterileri organize ettiği belirtildi.

Eylül 2014: Batman'da 2001 yılından bu yana MKM bünyesinde çalışmalarını yürüten, kültürel ve sanatsal çalışmalara imza atan Bahar Kültür Merkezi, 13 yıldan sonra isim değişikliğine gidip, PKK üst düzey yöneticilerinden Hozan Mizgîn'in adını alarak Navenda Çanda Mizgîn (NÇM) oldu.

Haziran 2015: MKM'ye bağlı Amed (Diyarbakır) Tev Çand Korosu HDP için 'Were HDP' şarkısını hazırladı.

2015: İstanbul Kazlıçeşme'de düzenlenen teröristbaşının posterlerinin asıldığı, Selahattin Demirtaş'ın konuşma yaptığı Nevruz programında MKM müzik grubu da sahne aldı.

2015: MKM ve HDP, HDP'nin seçim çalışmalarına ekonomik anlamda destek olmak için, 11 Ekim'de İstanbul Bakırköy Halk Pazarı'nda "HDP ile yeni yaşama silav" (yeni yaşama selam) şiarıyla konser düzenleme kararı aldı.

2015: MKM'ye bağlı Komûna Dengê Mezopotamya müzik gurubu, "Kobanêya Şêrîn" adlı şarkıyla Kobanê direnişine verdiği desteğin ardından HDP için "Renklerin buluştuğu yer HDP" isimli şarkı yaptı.

2016: Terör örgütüne karşı başlatılan hendek operasyonlarında Şırnak Cizre'de bir bodrum katında onlarca insanın katledildiği yalanı örgütün tüm kolları tarafından piyasaya sürülmüştü. MKM çalışanları, operasyonları birçok merkezde protesto etti. İstanbul'da İnsan Hakları Derneği (İHD) Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen MKM üyeleri, Cizre'deki operasyonlarda sanatçı arkadaşları Feride Yıldız, İslam Balıkesir, Gülistan Üstün'ün de bulunduğunu belirtti.