1 Aralık Dünya AIDS günü sözleri! AIDS nedir? AIDS belirtileri nelerdir?

AIDS hastalığı nedeniyle 1981 yılından 2007' ye kadar olan periyotluk dönemde 25 milyon insan hayatını kaybetmiştir. 2007 yılı istatistiklerine göre 33 milyon HIV Pozitif kişi dünyada yaşamaktadır. Bu rakamlar doğrultusunda AIDS, dünyanın en yaygın yıkıcı hastalıklarından biridir. Bu hastalığa sahip olan ve taşıyanların arasında çocuklar da vardır.

AIDS-HIV NEDİR?

AIDS, HIV (Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği) virüsün neden olduğu ve bağışıklık siteminin ciddi boyutlarda zarar görmesine yol açan bir hastalıktır. Hastalığın sebebi olan HIV virüsü vücudun çeşitli enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savunmasını sağlayan hücrelerin yok olmasına ve bağışıklık siteminin baskılanmasına neden olur. Zayıflayan bağışıklık sitemi ile birlikte ileri dönemde ciddi enfeksiyon riskleri, kanser ve benzeri hastalıkların gelişmesi kaçınılmaz olabilir.