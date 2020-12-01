1 Aralık Dünya AIDS günü sözleri! AIDS nedir? AIDS belirtileri nelerdir?

1 Aralık Dünya AIDS günü sözleri arama motorlarında sorgulanıyor. Korunması gereken hastalıklardan birisi olan AIDS hastalığı hayat karartabiliyor. Bu nedenle insanların AIDS konusunda bilinçlenmesi gerekiyor. Peki, AIDS nedir? AIDS belirtileri nelerdir?
DÜNYA AIDS GÜNÜ NEDİR?
Dünya AIDS Günü her yıl 1 Aralık tarihi olarak kabul edilmiştir. Bu gün HIV' in yayılması ve AIDS hastalığının artışına karşın bilincin yükseltilmesi amacına adanmıştır. Böyle bir günün varoluşunun diğer bir amacı ise bu hastalıktan yaşamını yitirenleri anmak ve onları onurlandırmaktır. Hükümetler ve sağlık yetkilileri bu günde çeşitli forumlar ve konuşmalar düzenlerler. 1995 yılından bu yana ABD Dünya AIDS Gününü resmi olarak tanımıştır. Diğer ülke hükümetleri de benzer tutumlar alarak, aynı konuda açıklamalar yapmıştır.
AIDS hastalığı nedeniyle 1981 yılından 2007' ye kadar olan periyotluk dönemde 25 milyon insan hayatını kaybetmiştir. 2007 yılı istatistiklerine göre 33 milyon HIV Pozitif kişi dünyada yaşamaktadır. Bu rakamlar doğrultusunda AIDS, dünyanın en yaygın yıkıcı hastalıklarından biridir. Bu hastalığa sahip olan ve taşıyanların arasında çocuklar da vardır.
AIDS-HIV NEDİR?
AIDS, HIV (Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği) virüsün neden olduğu ve bağışıklık siteminin ciddi boyutlarda zarar görmesine yol açan bir hastalıktır. Hastalığın sebebi olan HIV virüsü vücudun çeşitli enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savunmasını sağlayan hücrelerin yok olmasına ve bağışıklık siteminin baskılanmasına neden olur. Zayıflayan bağışıklık sitemi ile birlikte ileri dönemde ciddi enfeksiyon riskleri, kanser ve benzeri hastalıkların gelişmesi kaçınılmaz olabilir.
AIDS HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
HIV virüsü vücuda girdiğinde bazen belirti vermemekle birlikte uzun yıllar boyu hastalığın neden olduğu herhangi bir belirtiyi göstermeyebilir. Bu durumda kişilerde görülmeyen bu belirtiler AIDS hastalığından haberdar olunmamasına yol açabilir. Vücuda giren HIV virüsü hızla çoğalır ve yıllar boyu hızında değişkenlik göstererek çoğalmaya devam eder.
HIV virüsünün neden olduğu belirtiler günlük yaşamı etkilememekle birlikte halsizlik, yorgunluk, bulantı ve kusma, baş ağrısı sık sık hastalanma, ishal problemi ve ağızda beyaz plak oluşumu gibi belirtiler hastalığın ilk evresinde ortaya çıkabilir. Ayrıca boğaz çevresi, kol altı ve kasık bölgesinde lenf bezlerinde şişme ve kızarıklıklar görülebilir. Eğer girilen cinsel ilişkinin bu yönde risk taşıdığını düşünüyorsanız, doğru ve kesin bir sonuca varmak için ilişkinin ardından en erken 14 gün sonra HIV testi yapılması önerilir.
AIDS HASTALIĞI HANGİ YOLLARLA BULAŞIR?
HIV virüsü vücut dışı ortamda tek başına kalamadığından hemen bulaşması söz konusu değildir. Dokunmak, sarılmak, aynı tabaktan yemek yemek, aynı kıyafetleri giyinmek, aynı havayı solumak, ortak tuvalet, banyo, aynı havuza girme, öksürme hapşırma yolu ile bulaşmaz. AIDS hastalığının bulaşmasına nedenleri arasında vajinal ya da anal ilişki, kan yolu ile ve anneden bebeğe bulaşma yer alır.
Özellikle korunmasız cinsel ilişki ile kişiler arasında yayılma görülebilir. AIDS hatalığı taşıyan bireyle girilen tek bir cinsel ilişki bile hastalığın bulaşmasına neden olabilir. Kan yolu ile bulaşma riski şırınga gibi iğnelerin paylaşımı sonucu gelişebilir. Bunların yanı sıra virüs taşıyan anne, virüsü bebeğine hamilelik sürecinde, doğum sırasında ya da emzirme döneminde bulaştırabilir.