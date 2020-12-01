SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Yeni bir gerçeklik yarattık herkes kabul edecek

Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önemli açıklamalarda bulunuyor.
Aliyev'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:
"Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek.
Bugün Dağlık Karabağ'da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Onlar Azerbaycan devletinde hayatlarının daha iyi olacağını görecekler
Fransa Senatosunun bizim meselemizle ne ilgisi var? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun."
LAÇIN'A 28 YIL SONRA AZERBAYCAN BAYRAĞI ASILDI
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtardığı Laçın'a girdi. Ordu 28 yıl sonra girdiği Laçın'a Azerbaycan bayrağı astı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan videoda, "Yaşasın Azerbaycan. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerine yer verildi.
Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar durmuştu. Ermenistan'ın imzaladığı Ateşkes Anlaşmasıyla, Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan'a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu.
Anlaşma kapsamında, Ermenistan'ın Laçın'dan çıkması için verilen süre doldu. Ermenistan'a Laçın'ı boşaltması için tanınan süre tamamlanırken, Azerbaycan ordusu Laçın'a girdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Azerbaycan ordusunun Laçın'a girdikten sonra Azerbaycan bayrağı dikilmesine ilişkin görüntüler yayınladı..