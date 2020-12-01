SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Yeni bir gerçeklik yarattık herkes kabul edecek

Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önemli açıklamalarda bulunuyor.

Aliyev'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek.

Bugün Dağlık Karabağ'da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Onlar Azerbaycan devletinde hayatlarının daha iyi olacağını görecekler

Fransa Senatosunun bizim meselemizle ne ilgisi var? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun."