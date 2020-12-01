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    • 01.12.2020 10:23
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    SON DAKİKA: 'da 28 firari hükümlü "şafak" operasyonuyla yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'da farklı suçlardan aranan 28 firari hükümlü, polisin şafak vakti düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.

    AA
    28 firari şafak operasyonuyla yakalandı

    'da farklı suçlardan aranan 28 firari hükümlü, polisin şafak vakti düzenlediği operasyonla yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten adam öldürme", "yaralama", "hırsızlık", "gasp", "dolandırıcılık" ve "cinsel saldırı" gibi suçlardan aranan 28 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.


    Şüphelilere ait 30 adrese 200 polisle sabaha karşı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda, aranan 28 hükümlü yakalandı.

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.

    Öte yandan, operasyon, polis tarafından havadan drone kamerasıyla kaydedildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Adana'da 28 firari hükümlü "şafak" operasyonuyla yakalandı