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    • 01.12.2020 10:28
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    Herkes bu sorunun cevabını arıyor! nda neler serbest? Bu durumlar kısıtlamaya dahil değil

    Dünyayı adeta ele geçiren yeni tip koronavirüs ’de de yeniden artışa geçti. Geçtiğimiz hafta, hafta sonu uygulanan nın kapsamı genişletildi. Buna göre hafta içi saat 21.00-05.00 arası, haftasonu ise tüm gün getirildi. Peki ? İşte detaylar…

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesi"ne göre şunları yapmak serbest:

    -Kısıtlı gün ve saatte de olsa, uçak, tren, gemi, otobüs bileti olanlara şehirler arası seyahat.
    – 21-64 yaş arası hafta içi sabah 5'ten akşam 9'a kadar serbest.


    – Tüm iş yerleri hafta içi 20'ye kadar serbest.
    – Hafta sonu 10'dan 17'ye kadar araca binmeden fırına, markete, manava, kasaba gitmek serbest. Engelliler araç da kullanabilecek.
    – Hafta sonu 10.00-20.00 arası paket yemek servis serbest


    – 65 üstü 10.00-13.00, 20 yaş altı 13.00-16.00 arası toplu ulaşıma binmeden serbest.
    – Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde kapıdan kupon/ganyan yatırma işlemi serbest.

    CUMA NAMAZI NETLEŞMEDİ
    – Cuma namazıyla ilgili bir açıklama yapılmadı ama 30 kişi cenaze namazı kılabilir.
    – 30 kişi nikaha katılabilir.


    – AVM'ler müşteri sayısı kısıtlanarak açık. HES kodu şart.
    – Semt pazarları müşteri sayıları kısıtlanarak açık.

    ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT
    – İzin almak şartıyla özel araç kullanarak şunları yapmak serbest:
    – Hastaneye gidip gelmek.
    – Birinci derece yakınların ölümü halinde 4 kişi şehirler arası seyahat.


    – 5 gün içinde geldiği yerden evine dönmek isteyenlere seyahat.
    – Merkezi sınava katılacaklar,
    – Özel veya kamuda günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar seyahat.
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    Haberler Güncel Herkes bu sorunun cevabını arıyor! Sokağa çıkma yasağında neler serbest? Bu durumlar kısıtlamaya dahil değil