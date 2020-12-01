SAĞLIK ŞARTLARI VAR AMA ARAÇLARI ÇOĞALTSINLAR

Yolculardan birisi inerken polis ilginç şekilde tepki göstererek, "Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey, bir tane araç var" dedi. Yolcu, "Sağlık şartları var ama araçları çoğaltsınlar" dedi.





