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    • 01.12.2020 10:26
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    Koronavirüsün merkezinde lar yine tıklım tıklım! Yolcular tepkili

    koronavirüsün yayılma merkezi olmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgınını önleme amacıyla trafik polisleri tarafından ’ta yapılan uygulamada, minibüsten aşağıya inmesi istenen fazla yolcu, " mı bırakacaksınız ağabey, bir tane araba var zaten" diyerek polise tepki gösterdi. Daha önce uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda ların virüsün yayılma hızında oldukça etkili olduğu belirtilmiş, sefer sayılarının artırılması gereğine dikkat çekilmişti.

    İHA
    DHA
    Araçlar tıklım tıklım! Yolcular tepkili

    Koronavirüs denetimlerinde ceza yiyen vatandaşların trajikomik savunmalarına bir yenisi eklendi. İstanbul'da Şehit Şakir Koç Bölge Trafik Ekipleri tarafından Esenyurt E-5 yan yol üzerinde toplu taşıma araçlarına yönelik fazla yolcu uygulaması gerçekleştirildi.

    Belediye otobüsleri dahil tüm araçlarda kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi. Ekiplerin durdurduğu bir minibüste ayakta fazladan olan yolcuların inmesi istendi. Ayaktaki fazla yolcuların indirilmesinin ardından minibüs ve halk otobüsleri seferlerine devam etti.

    SAĞLIK ŞARTLARI VAR AMA ARAÇLARI ÇOĞALTSINLAR
    Yolculardan birisi inerken polis ilginç şekilde tepki göstererek, "Polis aracıyla mı bırakacaksınız ağabey, bir tane araç var" dedi. Yolcu, "Sağlık şartları var ama araçları çoğaltsınlar" dedi.



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