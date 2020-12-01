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    • 01.12.2020 14:44
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    Öğretmenlere hakaret eden çark etti

    Bir önceki grup toplantısında “İktidara oy veren öğretmene öğretmen demem” ifadelerini kullanan ve büyük tepki çeken Genel Başkanı çark etti. Kılıçdaroğlu bu haftaki grup toplantısında iktidar olduğunda 'nde 1 maaş ikramiye sözü verdi.

    Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirmek üzere kameralar karşısına geçti.

    CHP Lideri, konuşmasına öğretmenler için hazırladığı vaatlerini sıralayarak başladı.

    Geçtiğimiz hafta öğretmenlere hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, ardı ardına sıraladığı vaatlerle öğretmenlerin gönlünü almaya çalıştı.

    "İKTİDAR OLDUĞUMUZDA İLK İŞ.."
    Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş öğretmenler meslek kanununu çıkarmaktır. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almayacak. 'nde öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge vereceğiz. 'nin toplam bütçesinin en az yüzde 18'ini eğitim yatırımlarına ayıracağız. Köy okullarını açacağız. Taşımalı eğitime son vereceğiz. Atama bekleyen öğretmen sorununu çözeceğiz. Tüm öğretmenlere kadro vereceğiz. Eğitimin istihdam yaratması lazım, OSB'lerde teknoloji liseleri kuracağız." ifadelerini kullandı.

    ÖĞRETMENLERE HAKARET ETMİŞTİ
    Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftaki grup toplantısında, "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir." şeklinde konuşmuştu.

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