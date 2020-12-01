CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirmek üzere kameralar karşısına geçti.

CHP Lideri, konuşmasına öğretmenler için hazırladığı vaatlerini sıralayarak başladı.

Geçtiğimiz hafta öğretmenlere hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, ardı ardına sıraladığı vaatlerle öğretmenlerin gönlünü almaya çalıştı.

"İKTİDAR OLDUĞUMUZDA İLK İŞ.."

Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş öğretmenler meslek kanununu çıkarmaktır. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almayacak. Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge vereceğiz. Türkiye'nin toplam bütçesinin en az yüzde 18'ini eğitim yatırımlarına ayıracağız. Köy okullarını açacağız. Taşımalı eğitime son vereceğiz. Atama bekleyen öğretmen sorununu çözeceğiz. Tüm öğretmenlere kadro vereceğiz. Eğitimin istihdam yaratması lazım, OSB'lerde teknoloji liseleri kuracağız." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERE HAKARET ETMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftaki grup toplantısında, "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir." şeklinde konuşmuştu.