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    • Yaşam
    • 30.11.2020 10:52
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    • 30.11.2020 11:13
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    'da taksinin içinde maske takmadığı için ceza kesilen polisleri tehdit etti

    'da koronavirüs vakalarının artması üzerine polis ekipleri koronavirüs denetimlerini artırırken durdurulan bir takside şoföre ve yolcuya maske takmadıkları için ceza kesildi. Araçtaki ise polisleri tehdit edip gazeteciler için "Sizi şikayet etmemi istemiyorsanız çekime izin vermeyin" dedi.

    İHA

    Türkiye genelinde artan korona virüs salgını sonrası ek tedbirler ve önlemler alınmaya devam ediliyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, maske takma zorunluluğu bulunan kentin birçok noktasında uygulama yaptı.

    Toplu taşıma araçlarında dezenfektan, sosyal mesafeli oturma düzeni ve maske kullanımını denetleyen ekipler, taksileri de tek tek kontrol etti.

    "ÇEKİME İZİN VERMEYİN"
    Bu sırada bir taksiyi durduran ekipler maske takmayan yolcu ve sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

    Bu sırada kadın yolcu polisleri tehdit edip kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

    Polisin ceza makbuzunu tanımadığını söyleyen kadın, ayrıca ekipleri tehdit edip, "Sizi şikayet etmemi istemiyorsanız çekime izin vermeyin" demesi dikkat çekti.

    Öte yandan, ekipler toplu taşıma araçlarına binerek, sürücü ve yolculara Covid-19 tedbirlerini anlattı, uyarılarda bulundu.
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    Haberler Yaşam Adana'da taksinin içinde maske takmadığı için ceza kesilen kadın yolcu polisleri tehdit etti