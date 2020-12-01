Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın ölümüyle ilgili cinayet ve ihmal iddiaları gündem oldu. Savcılık soruşturma açarken, dün Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'nin evi ve ofisine baskın düzenlendi.
Futbol dünyasının en özel isimlerinden Diego Armando Maradona'nın ölümüyle ilgili yankılar sürüyor. Ortaya atılan çeşitli iddialar nedeniyle savcılık soruşturma başlattı. Efsane ismin doktoru Leopaldo Luque'nin evi ve muayenehanesinde arama yapıldı. Bazı belgelere ve laptoplara el konuldu. Maradona'nın ölmeden bir gün önce Luque ile kavga ettiği de iddialar arasında yer aldı.
Savcılığa yakın kaynaklar, cinayet şüphesinin olduğuna dikkat çekti. Dr. Leopoldo Luque, "Arkadaşım öldüğü için kendimi çok kötü hissediyorum. Tüm bunların sorumlusu ben değilim. Diego ile ne yaptığımı ve nasıl yaptığımı biliyorum. Her şeyi açıklayabilirim" diyerek kendini savundu.
GÖZYASLARI SEL OLDU
Boca Juniors'ın Newell's Old Boys ile oynadığı maçta La Bombonera'da Diego Maradona yoktu ama kızı Dalma Maradona her zamanki gibi oradaydı. Gözyaşlarını tutamayan Dalma Maradona, "Babam yok ama ben buradayım. Her maça geleceğim ve babamın da beni izlediğini hissedeceğim" dedi.
ÖZEL FORMA
Barcelona önceki gün Osasuna'yı 4-0 yendi. Messi, Osasuna filelerini havalandırdığı golle adeta Maradona'nın o golünü 'taklit' etti. Messi, gol sevincinde Barcelona formasının altına giydiği Maradona'nın Newell's formasını çıkardı. Ellerini gökyüzüne doğru kaldıran Lionel Messi, golünü vatandaş Maradona'ya adadı.