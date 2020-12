GÖZYASLARI SEL OLDU



Boca Juniors'ın Newell's Old Boys ile oynadığı maçta La Bombonera'da Diego Maradona yoktu ama kızı Dalma Maradona her zamanki gibi oradaydı. Gözyaşlarını tutamayan Dalma Maradona, "Babam yok ama ben buradayım. Her maça geleceğim ve babamın da beni izlediğini hissedeceğim" dedi.