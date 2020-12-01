Savcılığa yakın kaynaklar, cinayet şüphesinin olduğuna dikkat çekti. Dr. Leopoldo Luque, "Arkadaşım öldüğü için kendimi çok kötü hissediyorum. Tüm bunların sorumlusu ben değilim. Diego ile ne yaptığımı ve nasıl yaptığımı biliyorum. Her şeyi açıklayabilirim" diyerek kendini savundu.