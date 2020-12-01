Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.12.2020 21:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.12.2020 21:33
    ABONE OL

    'dan na ilişkin paylaşım

    , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni tip (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında bugün saat 21.00'de başlayan yla ilgili paylaşımda bulundu.

    AA
    Oktay'dan 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması

    , Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün itibarıyla hafta içi akşam 21.00'den sabah 05.00'e kadar uygulanacak nın başladığını belirtti.

    "SAĞLIKLI GÜNLER TEDBİRLERİMİZLE GELECEK"
    Oktay, "Vatandaşlarımızdan istirhamım, salgınla mücadele için alınan önlemlere titizlikle uymalarıdır. Sağlıklı günler tedbirlerimizle gelecek, biraz daha sabır." ifadelerini kullandı.

    İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın o paylaşımı;


    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin paylaşım