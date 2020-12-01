ÖĞRENİM KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

* Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)

* Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

* Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,

* Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)

* Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,

* Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

* Yabancı uyruklu öğrenciler,

* Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,

* Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,

* Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

* Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.