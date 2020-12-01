Bu akşam yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

Kısıtlama kapsamında, hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılamayacak.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek.

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.