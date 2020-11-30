ANTİKOR SEVİYESİNİ ÖLÇEN 3 AYRI KİT GELİŞTİRİLDİ

Koronavirüs hastalarının antikor seviyelerinin belirlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tarlan Mammedov, "Eğer antikor seviyeleri yüksek olursa bu kişilerin koronavirüse yakalanma riskinin az olduğu anlamına gelir. Antikor seviyesi az olursa bu insanların yeniden koronavirüs hastalığına tutulma ihtimali, riski çok yüksektir. Onun için Covid-19'a karşı antikor seviyesinin tayin edilmesi çok önemli. Bu konuyla ilgili 3 kit geliştirdik. Bu kitler Covid-19'a karşı antikor seviyelerini belirlemek için kullanılabilir" dedi.