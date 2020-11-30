Prof. Dr. Özyaral, "Kolonya sürelim, koronavirüs gelmesin diye bir cümle yok. Kolonyanın bize tek etkisi; yüzde 70-80 derece alkol fonksiyonundan ötürü, mikroorganizmaların el üzerinde tutunmasını etkilemesidir. Yoksa koronavirüse karşı direncimizi artırmak gibi bir görevi yoktur" diye konuştu.

MERDİVEN ALTI KOLONYA NASIL ANLAŞACAK?

Bileşeni etil alkol, su ve esans olan gerçek kolonyanın, metil alkol katılarak merdiven altında üretildiğinin anlaşılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Özyaral, ipuçlarını şu sözlerle anlattı: