"İNSAN HAREKETLİLİĞİNİ EN AZA İNDİRMEYİ AMAÇLAYAN BU TEDBİRLER DIŞINDA BİR ÇARE BULUNMUYOR"

Bu çerçevede birtakım tedbirleri hayata geçireceğimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Vaka sayıların 30 bine dayanmış olması çok dikkatli ve sabırlı davranmamız gerektiğini gösteriyor. Sıkıntıları asgariye indirebilmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Şu aşamada insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan bu tedbirler dışında bir çare bulunmuyor.