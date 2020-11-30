65 yaş üstü ve 20 yaş altı için gün sınırlaması

Son olarak gündemdeki tedbirlerden biri de risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan kısıtlama. Bu grubun her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması ya da gün bazında kısıtlanması bekleniyor

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?

Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.

Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı 'yetkisi' iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa'da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir.

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun 3'üncü maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyledir:

Madde 3/l. "Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;"