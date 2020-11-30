Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından ulusa seslendi. Bu kapsamda vatandaşlar yeni kararları öğrenmek istiyor. Milyonlarca vatandaş koronavirüs tedbirleriyle ilgili alınacak kararları bekliyordu. Peki, hafta içi yasak saat kaçta, ne zaman başlıyor? Son dakika sokağa çıkma yasağı (kısıtlaması) bugün başladı mı? Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında sokağa çıkma sınırlaması geldi. Hafta sonu ise Cuma akşamı 21'den Pazartesi sabahı 5'e kadar sokağa çıkma yasağı yapılacak.
Sağlık Bakanı Koca sunum yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısında son 10 günlük tabloyla ilgili olarak kapsamlı bir sunum yapacak. Bir önceki kabine toplantısında alınan tedbirlerin salgınla mücadeleye etkisi masaya yatırılacak ve bilim kurulunun önerileri değerlendirilecek. Toplantıda bilim kurulunun tavsiyesi kapsamında alınabilecek muhtemel kısıtlama kararları şu şekilde:
Hafta içi sokağa çıkma yasağı geldi mi?
Özellikle vaka ve vefatların ciddi şekilde arttığı ilerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak. 81 ile de getirilebileceği belirtilen bu kısıtlamanın öncelikli şehirler ile başlatılma ihtimali de bulunuyor.
Şehirler arası seyahat kısıtlandı mı?
Birçok ilde nüfusa oranla beklenen corona virüs vaka artışı hesapların çok üzerinde çıkarken, bu durum şehirler arası seyahat kısıtlamasını gündeme getirdi. Toplantı kapsamında alınması beklenen kararlardan biri de şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak.
HES kodunun kullanımına ağırlık verilecek
Corona virüsle dijital mücadele de kabine toplantısının gündem maddelerinden biri olacak. Bireysel olarak her bir vatandaşın kaydının tutulması ve takibinin yapılabilmesi için uygulanan dijital önlemler için de yeni tedbirler alınması gündemde. Bu kapsamda tüm illerde pazar, çarşı ve iş hanları gibi toplu bulunulabilecek alanlara Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmayanların girmesi yasaklanacak.
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için gün sınırlaması
Son olarak gündemdeki tedbirlerden biri de risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan kısıtlama. Bu grubun her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması ya da gün bazında kısıtlanması bekleniyor.
BİLİM KURULUNDA ALINAN TAVSİYE KARARLARI
Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yapıldı. Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan bilim kurulu , yeni önlemler hakkında tavsiye kararları aldı. Bakan Koca'nın alınan tavsiye kararlarını Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında dile getirmesi bekleniyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?
Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.
Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı 'yetkisi' iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa'da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir.
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun 3'üncü maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyledir:
Madde 3/l. "Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;"