Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınacak yeni tedbirlerin masaya yatırılacağı bakanlar kurulu toplantısında, özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu illerde sokağa çıkma yasağının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak. 81 ile de getirilebileceği belirtilen bu kısıtlamanın öncelikli şehirler ile başlatılma ihtimali de var.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak ve sonrasında bizzat Erdoğan'ın açıklaması beklenen son dakika kararları içerisindeki yeni tedbirler arasında en kritik ikinci yasak ise şehirler arası yolculuğa getirilecek seyahat kısıtlaması. Bu kısıtlamanın ciddi biçimde masada olması bekleniyor. Çünkü birçok şehirlerde nüfuslarına oranla beklenen koronavirüs vaka artışları bunun çok daha üzerinde seyrediyor.