Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı son dakika açıklaması merakla bekleniyor. Türkiye'nin merakla beklediği açıklama Başkan Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrası yapılacak. Hafta sonu belirli saatlerde olan yasağın uzatılması ve vaka sayısının yüksek olduğu illerde hafta içi de yasak gelmesi bekleniyor.
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınacak yeni tedbirlerin masaya yatırılacağı bakanlar kurulu toplantısında, özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu illerde sokağa çıkma yasağının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak. 81 ile de getirilebileceği belirtilen bu kısıtlamanın öncelikli şehirler ile başlatılma ihtimali de var.
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI
Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak ve sonrasında bizzat Erdoğan'ın açıklaması beklenen son dakika kararları içerisindeki yeni tedbirler arasında en kritik ikinci yasak ise şehirler arası yolculuğa getirilecek seyahat kısıtlaması. Bu kısıtlamanın ciddi biçimde masada olması bekleniyor. Çünkü birçok şehirlerde nüfuslarına oranla beklenen koronavirüs vaka artışları bunun çok daha üzerinde seyrediyor.
KORONAVİRÜSE KARŞI DİJİTAL ÖNLEMLER
Koronavirüste Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden çıkacak olan kararlara ilişkin kritik bir noktada koronavirüsle dijital mücadele. Bireysel olarak her bir vatandaşın kaydının tutulması, olmaması gereken noktada olmaması için uygulanan dijital önlemler içerisinde de yeni tedbirler alınması gündemde. Bu önlemler kapsamında çıkabilecek ek tedbirler de şunlar;
TOPLU GİRİŞ OLAN ÇARŞI VE PAZARLARA KISITLAMA
Bilindiği gibi koronavirüsün tırmanışa geçtiği günlerde alınan kararla özellikle büyük şehirler başta olmak üzere işlek cadde, meydan ve pazar yerlerine hes kodu olmayanların girmesi yasaklanmıştı. Kabine toplantısında bu kısıtlamanın genele yayılması ve tüm illerde yeni tedbirler kapsamında pazar, çarşı ve iş hanları gibi noktalarda Hayat Eve Sığa (HES) kodu olmayanların alana girme yasağı gündemde.
BAŞKAN ERDOĞAN YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLAYACAK
Koronavirüste 2 haftalık kısmi yasaklara rağmen koronavirüs vaka ve ölümlerinde azalma görülmedi. Bu kapsamda yeni tedbirlerine gündeme alınacağı kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs gündemiyle yapılacak toplantıdan kovid-19 salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler çıkacak. Kabine kararlarını Başkan Erdoğan bizzat açıklayacak.
BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son iki haftadır, haftasonları belli saatlerde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının ardından vaka sayılarının illere göre nasıl seyrettiğine dair bir sunum yapması da bekleniyor. Ayrıca Koca'nın Çin aşını Türkiye'de gönüllü olarak yaptıranlarla ilgili son rakamları paylaşması ve yerli aşıyla ilgili bilgilendirme yapacağı da ifade ediliyor.
Başkan Erdoğan'ın bugün açıklayacağı yeni tedbirler içerisinde seyahat ve hafta içi sokağa çıkma yasağının ön olanda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.