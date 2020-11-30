30 Kasım Kabine kararları: 7 ya da 15 gün sokağa çıkma yasağı son dakika geldi mi?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAKTA KAPSAM GENİŞLİYOR

Bir diğer gündem maddesi ise sokağa çıkma yasağı. Hafta sonu tam yasak olacağı belirtilirken 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağının saatlerinin değişmesi ve 3 saat olan dışarı çıkma süresinin daha da azaltılacağı aktarıldı.

Geçtiğimiz hafta başlayan yasakların ardından toplanan Bilim Kurulu'nda yeni kısıtlamalar için tavsiye kararları alındı. Alınan tavsiye kararları kabinede ele alınacak. Bakan Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı ve kabinenin bu doğrultuda yeni kısıtlamaları getireceği aktarıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?

Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.

Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı 'yetkisi' iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa'da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir.

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun 3'üncü maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyledir:

Madde 3/l. "Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;"