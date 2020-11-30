30 Kasım Kabine kararları: 7 ya da 15 gün sokağa çıkma yasağı son dakika geldi mi?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunda alınan tavsiye kararları doğrultusunda bugün kabine toplantısında korona yasakları gündeme gelecek ve yeni kısıtlamalar görüşüldü. Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.
YENİ YASAKLARIN SİNYALİ GELDİ
Geçtiğimiz gün cuma günü namaz çıkışı basın mensuplarının gündeme dair sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalar gelecek mi? sorusuna yanıt verdi. Erdoğan verdiği cevapta yeni yasakların gelebileceği sinyalini vererek şu ifadeleri kullandı:
"Bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim Kurulu. Her türlü çalışmayı yürütüyor. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın bu işe dikkat etmediğini görüyoruz. Sigara içtiklerini, maske takmadıklarını görüyoruz. Maske, mesafe ve hijyen bizler için çok çok önemli. Buna dikkat edilmediği sürece bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Sağlık Bakanlığımızın attığı adımlarla tedbir almaya mecburuz ve alacağız. Sağlık Bakanlığımızın ve çalışanlarımızın kararlı tutumlarıyla çalışmaları sürdürüyoruz. Vaka sayılarının ve vefatların artması üzüntü duyduğumuz tablodur"
BİLİM KURULUNDA ALINAN TAVSİYE KARARLARI
Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yapıldı. Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan bilim kurulu , yeni önlemler hakkında tavsiye kararları aldı. Bakan Koca'nın alınan tavsiye kararlarını Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında dile getirmesi bekleniyor.
OLASI YENİ TEDBİRLER
Yeni bilgiye göre kabinede gündeme gelecek olası tedbirler şu şekilde:
- Hafta sonu tam sokağa çıkma yasağı,
- Salgının kontrol altına alınamadığı şehirlerde kısıtlamanın hafta içi de uygulanması,
- Salgının arttığı şehirler için şehirler arası seyahat kısıtlaması,
- 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için günde 3 saat sokağa çıkma planı,
- Kalabalık olmaması için bazı mekanların kapatılması...
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAKTA KAPSAM GENİŞLİYOR
Bir diğer gündem maddesi ise sokağa çıkma yasağı. Hafta sonu tam yasak olacağı belirtilirken 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağının saatlerinin değişmesi ve 3 saat olan dışarı çıkma süresinin daha da azaltılacağı aktarıldı.
Geçtiğimiz hafta başlayan yasakların ardından toplanan Bilim Kurulu'nda yeni kısıtlamalar için tavsiye kararları alındı. Alınan tavsiye kararları kabinede ele alınacak. Bakan Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı ve kabinenin bu doğrultuda yeni kısıtlamaları getireceği aktarıldı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?
Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.
Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı 'yetkisi' iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa'da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir.
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun 3'üncü maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyledir:
Madde 3/l. "Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;"