Büyükçekmece-Silivri arasında kalan bölgede bulunan ve yazlık olarak kullanılan yüzlerce binanın sahibi bir süredir açılan davalarla yüz yüze. Maliye Hazinesi, anılan bölgedeki yüzlerce binanın kıyı kenar çizgisinde kaldığı iddiasında. Bir başka ifade ile, söz konusu evlerin, kamuya tahsisli yerlerde inşa edildiği görüşünde.

Hazine avukatları bu nedenle Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde bir dizi dava açtı. Her ev sahibine ayrı dava açıldı. Durum böyle olunca, davalar ayrı mahkemelerde görüldü. Dava konusu aynı olsa da farklı mahkemelerde farklı kararlar çıkabildi.

10 DAİREDEN 5'İ YIKILSIN!

En ilginç gelişme ise, Yargıtay'ın bozma kararı verdiği bir dosya ile ilgili yaşandı. Bozma kararı sonrası mahkemenin talebi ile 5 kişilik bilirkişi heyeti rapor hazırladı. Hürriyet'te yer alan habere göre, raporda özetle, davalıların yaşadıkları mülkün kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı, söz konusu yerlerin yıkılması gerektiği kaydedildi. Rapor bu şekilde çıksa da, olası bir yıkım kararının nasıl hayata geçirileceği tartışması gündeme geldi. Zira, yıkım kararı verilen daireler, toplam 10 daireden oluşan 5 katlı bir binaya ilişkindi.

Bilirkişi raporu sonrası, binada ilginç bir tartışma ortaya çıktı. Binan üst katında oturan kişiler, alt kattaki dairelerin yıkılması halinde kendilerine ait dairelerin de ayakta kalamayacağını görerek, Büyükçekmece 5. Asliyi Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya müdahil oldu.