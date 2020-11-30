Koronavirüs hastalarına verilen Favipiravir ve Hidroksiklorokin ilaçları düzenli içilirse tedavi başarılı oluyor

Covid-19 virüsüne karşı verilen ilaçlar düzenli içilirse tedavi başarılı oluyor.
Devlet, Corona'ya yakalananların ilacını eve yolladı. Kimi bir kenara attı, kimi yanlış kullandı.
Sağlık Bakanlığı da 81 ile talimat yayınladı. Vatandaşları uyardı: İlaçlarınızı mutlaka için...
FAVİPİRAVİR
İLK GÜN: Sabah-akşam 8'er tane sonraki 4 gün: 3'er tane
HİDROKSİKLOROKİNİN
5 GÜN: Sabah-akşam 1'er tane
ANTALYA-KONYAALTI SAHİLİ
'SAHİLDEN' DURUM CİDDİ
Türkiye, COVİD-19'dan her gün yüzlerce canını yitirdi. Umursamaz vatandaşlar ise 'Hayat Eve Sığmaz' dedi. Hafta sonu yine sahillere akın etti. Bu manzarayı görenler sinirlendi: Yatacak yeriniz yok!
Coronavirüs, insanlığı tehdit etti. Artan vakalar nedeniyle yeni kısıtlamalar gündeme geldi. Hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlama getirildi. 'Evde kalın' çağrısı yinelendi. Ancak duyarsızlar ne vaka sayısına, ne hayatını kaybedenlere ne de doktorların uyarılarına aldırış etti.
Dün, sahillerde iğne atılsa yere düşmedi. Maske ve sosyal mesafe kuralı bir kez daha çiğnendi. Yoğun bakım yatakların dolduğu şehir sayısı 6'ya yükseldi: Adana, Manisa, Mersin, Denizli, Edirne, Zonguldak...
GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU
TEST SAYISI: 168.212
VAKA SAYISI: 29.281
CAN KAYBI: 185
KARABULUT
Virüs bir aileyi hayattan kopardı. Acı olay, Mersin Tarsus'ta yaşandı. Kısa süre önce COVİD-19'a yakalanan emlakçı Murat Karabulut 14 Kasım, annesi Fadime Karabulut 16 Kasım, ablası Selda Karabulut 24 Kasım, diğer ablası Şehriban Karabulut Bircan ise geçtiğimiz gün tüm çabalara rağmen hayata gözlerini kapadı.
Murat Karabulut'un COVİD-19'u atlatan 7 aylık hamile eşi Buket Karabulut da yaşadığı acıya dayanamadı. Genç kadının bebeğini kaybettiği açıklandı.
BU VİRÜSÜ KÜÇÜMSEMEYİN
gelen haber yürekleri yaktı. 1.5 yaşındaki Sakine Akdağ geçtiğimiz hafta COVİD-19'a yakalandı. Hemen yoğun bakıma alındı. Ancak kurtarılamadı. Talihsiz bebeğin, virüsten hayatını kaybeden en küçük hasta olduğu açıklandı.
ÖLÜME HALAY ÇEKIYORLAR
COVİD-19 salgınında vaka sayısı katlandı. Yoğun bakımlar alarm vermeye başladı. Bursa'dan gelen görüntüler ise şaşkınlık yarattı. Gürsu'da iki arada bir derede düğün yapıldı! Davul zurna eşliğinde gelin evinden alındı. Maske ve mesafe kuralı yine hiçe sayıldı.
YERLİ BİONTECH
TÜRKİYE, COVİD-19'a karşı aşı çalışmalarına hız verdi. Konya'daki Selçuk Üniversitesi Tıbbi Genetik Bölümü'nde Prof. Dr. Uğur Şahin'in sahibi olduğu BioNTech firması ile aynı özelliği taşıyan MRNA temelli Coronavirüs aşısı geliştirildi. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Nadir Koçak, aşıda hayvan deneylerine geçildiğini söyledi.