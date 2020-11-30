Koronavirüs hastalarına verilen Favipiravir ve Hidroksiklorokin ilaçları düzenli içilirse tedavi başarılı oluyor





Covid-19 virüsüne karşı verilen ilaçlar düzenli içilirse tedavi başarılı oluyor.



Devlet, Corona'ya yakalananların ilacını eve yolladı. Kimi bir kenara attı, kimi yanlış kullandı.



Sağlık Bakanlığı da 81 ile talimat yayınladı. Vatandaşları uyardı: İlaçlarınızı mutlaka için...





FAVİPİRAVİR



İLK GÜN: Sabah-akşam 8'er tane sonraki 4 gün: 3'er tane









HİDROKSİKLOROKİNİN



5 GÜN: Sabah-akşam 1'er tane





ANTALYA-KONYAALTI SAHİLİ





'SAHİLDEN' DURUM CİDDİ

Türkiye, COVİD-19'dan her gün yüzlerce canını yitirdi. Umursamaz vatandaşlar ise 'Hayat Eve Sığmaz' dedi. Hafta sonu yine sahillere akın etti. Bu manzarayı görenler sinirlendi: Yatacak yeriniz yok!