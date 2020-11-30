



Sözleşmeli memurlara, Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesinde belirlenen limitlerin altında ücret vermektedir. Ayrıca yasal olarak zorunlu olduğu halde belediye personeline yemek verilmemektedir. Sözleşmeli memurlara yemek parası da verilmemektedir, memurlara da verilen tutar ihtiyacı karşılamamaktadır. Personel servisinde de kısıtlama yapılmıştır. 9 adet olan servis sayısı 5'e indirilmiş, pek çok personel servis hakkını kullanamamaktadır. Avcılar Belediyesinde maske dağıtımında bile halen sorun yaşanmaktadır. Onlarca emekçi korona (covid-19) hastası olmuştur. Dönüşümlü çalışma düzenine geçilmediği gibi 10 yaş altında çocuğu olan anneler de genellikle işe gelmektedir. Bu yanlış uygulamalar neticesinde bazı birimlerin neredeyse tamamı hastalığa yakalanmıştır."