30 Kasım korona tablosu, vaka sayılarının özellikle son haftalarda artmasıyla birlikte merak ediliyor. Akşam saatlerinde gözler Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Dünkü tabloya göre, son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 439 oldu. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı corona virüsü ölüm sayısı son durum...

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı 30 Kasım vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakanlıktan ilerleyen saatlerde açıklama yapılacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.