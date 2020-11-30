Akşam saatlerinde Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden çıkacak kararlara odaklandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantının öncelikli gündeminde, koronavirüs salgını ile ilgili alınması beklenen yeni tedbirler bulunuyor. Peki, 30 Kasım koronavirüs tedbir kararları nelerdir? Yeni kısıtlamalar olacak mı? İşte son gelişmeler...
30 KASIM KORONAVİRÜS YENİ TEDBİR KARARLARI NELERDİR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan birazdan ulusa seslenecek ve yeni tedbirler alınıp alınmadığını açıklayacak.
"MESAFE VE HİJYEN BİZLER İÇİN ÇOK ÇOK ÖNEMLİ"
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim Kurulu. Her türlü çalışmayı yürütüyor. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın bu işe dikkat etmediğini görüyoruz. Sigara içtiklerini, maske takmadıklarını görüyoruz. Maske, mesafe ve hijyen bizler için çok çok önemli. Buna dikkat edilmediği sürece bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Sağlık Bakanlığımızın attığı adımlarla tedbir almaya mecburuz ve alacağız. Sağlık Bakanlığımızın ve çalışanlarımızın kararlı tutumlarıyla çalışmaları sürdürüyoruz. Vaka sayılarının ve vefatların artması üzüntü duyduğumuz tablodur" diyerek yeni tedbirlerin işaretini vermişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Kabine toplantısında koronavirüse ilişkin son bilgileri paylaşması beklenirken, Bilim Kurulu'nun da tavsiyesiyle alınması planlanan yeni tedbirlerin şöyle olması tahmin ediliyor:
* Cumadan pazartesiye kadar sokağa çıkma kısıtlaması,
* Salgının kontrol altına alınamadığı şehirlerde kısıtlamanın hafta içi de uygulanması,
* Salgının arttığı şehirler için şehirler arası seyahat kısıtlaması,
* 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için günde 3 saat sokağa çıkma planı,
* Kalabalık olmaması için bazı mekanların kapatılması...