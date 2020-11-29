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    • 29.11.2020 23:42
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    'da devrilen traktörün altında kalan çift öldü

    'nın Milas ilçesinde (75) idaresindeki 48 EH 887 plakalı traktör, 'nde devrildi. Traktörün altında sıkışan Erol ile eşi (70) itfaiye ekiplerince çıkarıldı. yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

    AA
    Muğla'da feci kaza!

    'nın Milas ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti.

    (75) idaresindeki 48 EH 887 plakalı traktör, 'nde devrildi. Traktörün altında sıkışan Erol ile eşi (70) itfaiye ekiplerince çıkarıldı. yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yapılan incelemelerin ardından Erol çiftinin cenazeleri, otopsi için Muğla kurumuna gönderildi.

    Erol çiftinin zeytin topladıktan sonra eve dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

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