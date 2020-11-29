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    • 29.11.2020 16:11
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'li Başarır'ın sözlerine tepki!

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Milletvekili 'ı, Türk su hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı. Oktay, "Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

    Fuat Oktay'dan CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki!

    Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başarır'ın bir televizyon kanalında söylediği sözlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Oktay, paylaşımında, "Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır. Ne bugün ne de binlerce yıllık şanlı tarihimizde Türk ordusunun alındığı, satıldığı bir dönem olmuştur. Olmayacaktır da. Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki!