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    • 28.11.2020 23:27
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    Başkanı Şentop'tan 'ye yapılan saldırıya kınama

    Başkanı , 'da 'ye ırkçı tehdit mesajı yazılmasına tepki gösterdi. Şentop, "Umarım de saldırıya uğrayan bir Müslüman olduğu zaman da insan haklarını hatırlar." ifadelerini kullandı.

    Şentop alçak saldırıyı kınadı

    Başkanı , 'da 'ye ırkçı tehdit mesajı yazılmasına tepki gösterdi.

    Şentop, Mete'ye yapılan ırkçı saldırıya sosyal medya hesı üzerinden tepki gösterdi. Şentop, şunları kaydetti:

    "Batı Trakya'da İskeçe Müftüsü sayın Ahmet Mete'nin evine yapılan saldırıyı kınıyorum. Türk azınlığın haklarını koruma sorumluluğunu taahhüt edenlerin dikkatini çekiyorum. Umarım AB de saldırıya uğrayan bir Müslüman olduğu zaman da insan haklarını hatırlar."

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    Haberler Güncel TBMM Başkanı Şentop'tan İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye yapılan saldırıya kınama