Bugün 28 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Toplumdaki sosyal etkileşimi azaltmak amacıyla haftanın belirli gün ve saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması devreye sokuldu. Birçok mekan kapatıldı, okullarda yüz yüze eğitim yıl sonuna ertelendi. Peki 28 Kasım günü sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Genelgenin yayınlanmasına rağmen yasağın başlama saatleri için kafa karışıklığı sürüyor. Detaylar haberimizde…

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı, bugünden itibaren uygulanacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlama saatlerinin geçen hafta olduğu gibi uygulanacağını bildirdi.