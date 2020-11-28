Bugün 28 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Toplumdaki sosyal etkileşimi azaltmak amacıyla haftanın belirli gün ve saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması devreye sokuldu. Birçok mekan kapatıldı, okullarda yüz yüze eğitim yıl sonuna ertelendi. Peki 28 Kasım günü sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Genelgenin yayınlanmasına rağmen yasağın başlama saatleri için kafa karışıklığı sürüyor. Detaylar haberimizde…
BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı, bugünden itibaren uygulanacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlama saatlerinin geçen hafta olduğu gibi uygulanacağını bildirdi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar uygulanacaktır" denildi.
Açıklamada, geçen hafta illere gönderilen "Koronavirüs Yeni Tedbirleri" konulu genelgede belirtilen "açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar" ile "istisna kapsamında olan kişiler" başlıkları altındaki maddelerin, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacağı vurgulandı.
İŞYERLERİ KAPANDI!
Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında alınan karar kapsamında kısıtlamaya dahil olan iş yerleri saat 20.00'de kapandı.
Türkiye genelinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında birçok işyerinin 20.00'den sonra kapatılması, lokanta veya kafelerin ise sadece paket servisle hizmet vermesi kararı alınmıştı. Saatin 20.00 olmasıyla birlikte yasak kapsamındaki iş yerleri kapandı.
GENELGEDE YER ALAN DİĞER DETAYLAR!
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.
İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.
31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.
Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.