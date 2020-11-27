Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın 'tek dil' eleştirisi üzerine, "Bu vesileyle Sayın Paylan'ın öğrendiği dilleri de öğrenmiş olduk, memnun olduk. Bayağı sayıda dil biliyor. Şunu da arzu ederim; öğrendiğiniz, bildiğiniz bu dilleri, ekmeğini yediğiniz, suyunu içtiğiniz, havasını kokladığınız, toprağından beslendiğiniz bu güzel ülkeyi dışarıda şikayet etmek için değil, ülkemizin lehine de kullanmanız, inşallah bir gün gelir, nasip olur" dedi.

AZINLIK VAKIFLARI

Oktay, azınlık vakıflarına ilişkin soruya, "Azınlık vakıflarına ait arazilerin iadesini mümkün hale getiren Gökçeada Özel Rum Ortaokulu ve Lisesi'ni 40 yıl sonra faaliyete geçiren, Musevi toplumumuzun önerilerine kulak veren Sayın Cumhurbaşkanımızın başında olduğu AK Parti iktidarlarıdır. Yunanistan'da camilerin sinema salonuna çevrildiği, Ermenistan'da yine camilerin yıkılıp hatta ahır yapıldığı, Avrupa'nın göbeğinde her gün yeni bir İslam karşıtı vaka gerçekleştiği bir dönemde, Türkiye'de camiler, kiliseler, havralar yan yanadır. Farklı din ve kültürlerin, etnik yapıların üyeleri de kardeştir, Türkiye'de ve omuz omuza bir aradadır" cevabını verdi.

TEK DİL TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, HDP'li milletvekillerinin 'tek dil temelinde hareket ediyorsunuz' şeklindeki eleştirilerini, "Kürtçeden başka bir dil bilmediği için cezaevinde babası ile konuşturulmayan, kamu hizmeti alamayan analarımızı iyi hatırlarız. Özellikle geçmişte AK Parti öncesindeki iktidarlar dönemlerinde iyi hatırlarız. Bu sorunu, AK Parti iktidarları dönemlerinde yapılan reformlarla çözdük mü, çözdük" diye cevapladı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Bir Ermeni okulunda eğitime başladım. Ermenice, Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca'yı öğrendim. Dünyada en kötü İngilizce eğitim veren ülkeyiz. Çünkü dillerden korkuyoruz. Bu eğitimde tek dil var, çoğulculuk yok" sözlerini hatırlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu vesileyle Sayın Paylan'ın öğrendiği dilleri de öğrenmiş olduk, memnun olduk. Bayağı sayıda dil biliyor. Daha da artacağını ümit ediyorum ve son derece de güzel kullanıyor ama Sayın Paylan şunu da arzu ederim; öğrendiğiniz, bildiğiniz bu dilleri, ekmeğini yediğiniz, suyunu içtiğiniz, havasını kokladığınız, toprağından beslendiğiniz bu güzel ülkeyi dışarıda şikayet etmek için değil, ülkemizin lehine de kullanmanız inşallah bir gün gelir, nasip olur."

Oktay'ın sözlerine HDP'li milletvekilleri tepki gösterdi. Fuat Oktay'la HDP milletvekilleri arasında yaşanan sözlü tartışmasının uzaması üzerine görüşmelere kısa bir ara verildi. Ardından görüşmeler devam etti.

Cumhurbaşkanı Oktay, "2021 yılı, bundan önceki 18 yıl boyunca olduğu gibi Cumhurbaşkanımız liderliğinde reform ve değişim odaklı politikalarımızı hayata geçirdiğimiz, oluşan yeni ihtiyaçlara en uygun projeleri planlayıp gerçekleştirdiğimiz bir yıl olacaktır" dedi.

Oktay, yeni reform hazırlıklarının olduğunu, yakın zamanda Meclis'e sunulacağını da aktardı.