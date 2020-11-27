"TÜRKİYE İLE MÜKEMMEL İLİŞKİLERE SAHİBİZ"

Bu görüşmeden bir gün sonra da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

G20 Liderler Zirvesi oturumları arasında Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Bin Ferhan "Türk ürünlerinin gayriresmî boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok." dedi. İki ülke arasında ilişkilerin iyi olduğunu vurgulayan Bin Ferhan, "Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz." ifadelerini kullandı.