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    • 27.11.2020 15:34
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    atama listesi! si sorgulama! Yargıtay 27 Kasım !

    si sorgulama! atama listesi açıklandı! Yargıtay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 27 Kasım HSK atama kararları gündem oldu. HSK, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti. İşte, HSK atama kararları!

    takvim.com.tr
    HSK Yargıtay atama listesi! HSK kararnamesi sorgulama!

    HSK atama kararları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 27 Kasım HSK kararnamesi gündem konusu. HSK Yargıtay atama listesi merak ediliyor. Yargıtay'a 11 hakim ve savcı üye olarak atandı. HSK, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.

    HSK ATAMA KARARLARI!

    Yüksel Kocaman
    İrfan Fidan
    Canel Rüzgar
    Fuzuli Aydoğdu


    Mustafa Beyhan
    Ahmet Çiçekli
    Kemal Güngör
    Mustafa Ercan
    Mustafa Doğan
    Savaş Şahinsoy

    HSK NEDİR?

    Türkiye Cumhuriyeti'nde asli ve idari hakim ve savcılar mesleğini kabul etme, nakletme ve geçici yetki verme, yükseltme ve birinci sınıfa ayırma gibi görevleri yerine getiren kurumdur.

    Başkanı Adalet Bakanıdır. HSYK'nın üye sayısı, 2010 referandumda 7'den 22'ye çıkmıştır.

    Kurulun başkanı Adalet Bakanı olup, Müsteşar kurulun tabii üyesidir.

    Kurulun diğer üyeleri ise şöyledir; ilk derece adli yargı hakim ve yargıların kendi aralarında seçtikleri yedi, ilk derece idari yargı, hakim ve savcılarının kendi aralarında seçtikleri üç, Yargıtay Genel Kurulununun kendi üyeleri arasında seçtikleri iki ve Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun kendi üyeleri arasında seçtikleri bir ve Cumhurbaşkanının hukukçu öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçtiği dört üyeden oluşuyor.
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    Haberler Güncel HSK Yargıtay atama listesi! HSK kararnamesi sorgulama! Yargıtay 27 Kasım HSK atama kararları!