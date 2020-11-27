HSK NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nde asli ve idari hakim ve savcılar mesleğini kabul etme, nakletme ve geçici yetki verme, yükseltme ve birinci sınıfa ayırma gibi görevleri yerine getiren kurumdur.

Başkanı Adalet Bakanıdır. HSYK'nın üye sayısı, 2010 referandumda 7'den 22'ye çıkmıştır.

Kurulun başkanı Adalet Bakanı olup, Müsteşar kurulun tabii üyesidir.

Kurulun diğer üyeleri ise şöyledir; ilk derece adli yargı hakim ve yargıların kendi aralarında seçtikleri yedi, ilk derece idari yargı, hakim ve savcılarının kendi aralarında seçtikleri üç, Yargıtay Genel Kurulununun kendi üyeleri arasında seçtikleri iki ve Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun kendi üyeleri arasında seçtikleri bir ve Cumhurbaşkanının hukukçu öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçtiği dört üyeden oluşuyor.