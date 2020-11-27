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    • 27.11.2020 15:54
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    'da 55 litre etil alkol ve 51,5 litre ele geçirildi

    'da Müdürlüğü ekipleri, üretimi yapıldığı belirlenen 'ndeki metruk binaya operasyon düzenledi. Operasyonda, bidonlarda 55 litre etil alkol ve 51,5 litre ele geçirildi. Sahte rakı üretiminde kullanıldığı belirtilen 120 gram anason yağı da yapılan aramada bulundu.

    AA
    Manisa'da etil alkol ve sahte rakı ele geçirildi

    'nın Turgutlu ilçesinde 55 litre etil alkolün yanı sıra 51,5 litre ile 120 gram anason yağı ele geçirildi.

    Müdürlüğü ekipleri, üretimi yapıldığı belirlenen 'ndeki metruk binaya operasyon düzenledi.

    Operasyonda, bidonlarda 55 litre etil alkol ve 51,5 litre sahte rakı ele geçirildi. Sahte rakı üretiminde kullanıldığı belirtilen 120 gram anason yağı da yapılan aramada bulundu.

    Operasyonda gözaltına alınan M.G, polis merkezine götürüldü.

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