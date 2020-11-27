SON DAKİKA: Yerli koronavirüs aşısında tarih belli oldu!







"FAZ 2 İÇİN 250-300 GÖNÜLLÜ GEREKİYOR"

Vatandaşların yerli aşıya olan güveninin tam olduğuna da dikkat çeken ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Gönüllüler arayıp milli aşı için gönüllü olmak istiyorum diyorlar. Bu bizi çok sevindiriyor. Şu anda gönüllü sıkıntımız yok. Faz 1'i 44 gönüllüde yaptık. Faz 2 için 250-300 gönüllü almamız gerekiyor. Faz 3'ün ise en az 3 bin gönüllüde uygulanması gerekiyor. Bu birkaç ülkenin katılacağı bir aşama olacak. Sağlık Bakanlığı yürütecek" dedi.



'DÜNYA ÇAPINDA MERKEZ'

Geliştirilen yerli aşıyı gönüllülere uyguladıklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Bu merkez bin 300 faz çalışması yapmış bir merkez. Dünya çapında denetlenebilir bir merkezimiz olduğu için Erciyes Üniversitesi olarak çok büyük bir avantajımız var. Aşı Araştırma ve Uygulama Merkezimiz çok kaliteli, orada zaten aşımızı geliştirdik. İyi Klinik Uygulama Merkezi ise burada faz çalışması yaptığımız başka bir merkez" diye konuştu.

