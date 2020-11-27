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    • 27.11.2020 14:17
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    Son dakika: 'de / operasyonu: 17 gözaltı!

    Son dakika haberleri... 'de merkezli 6 ilde / terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 17 şüpheli yakalandı.

    DHA
    İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı!

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, / terör örgütüne yönelik bu sabah 6 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

    Örgütün illegal kadın yapılanması olan Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nde görev yaptıkları tespit edilen ve aralarında il, ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 16 şüpheli, sosyal medyadan ise terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli ve örgütün uzantısı olan terör örgütünde faaliyet yürüten 1 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Belirlenen adreslere yapılan eşzamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı olan 17 şüpheli yakalanırken, firari olan 3 şüphelinin yakalanmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı!