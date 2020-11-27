Son dakika haberleri... Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı.
Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Ahmet Davutoğlu'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Özcan Twitter hesanındn yaptığı açıklamada, "Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sn. Genel Başkan'ımız @Ahmet_Davutoglu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Sn. Gnl.Bşk.'ımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle." ifadelerini kullandı.
AHMET DAVUTOĞLU KİMDİR?
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu 26 Şubat 1959'da Konya'da doğdu.
1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi bölümlerinden çift anadal yaparak mezun oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doktora yaptı.
1990 yılında, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde yardımcı doçent ünvanı ile çalışmaya başladı. Üniversitenin Siyaset Bilimi bölümünü kurdu ve 1993 yılına kadar bu bölümün başkanlığını yürüttü.
1993 yılında doçentlik unvanını,1999 yılında profesörlük unvanını aldı. 1995-2002 yılları arasında İstanbul'da farklı üniversitelerde ders verdi ve yönetici kadrolarında görev aldı.
2002 yılının Kasım ayında Başbakan Dışişleri Başdanışmanlığı görevine atandı ve 2009 yılının Mayıs ayına kadar Başbakan Başdanışmanlığı görevini sürdürdü.
1 Mayıs 2009 tarihinde 60. T.C. Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı olarak atandı. 61. T.C. Hükümeti'nde de Dışişleri Bakanı olarak görevine devam etti.
Ahmet Davutoğlu, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde AK Parti Genel Başkanı seçildi.
29 Ağustos 2014 tarihinde AK Parti Genel Başkanı olarak 62. Hükümeti kurdu.
Ahmet Davutoğlu, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli oyların tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi.
Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde kurulan ilk seçim hükümetinde (63. Dönem) Başbakan olarak görev almıştır.
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 24 Kasım 2015 tarihinde 64. Hükümet'i kurmuştur.
Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir.