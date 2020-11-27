Burak Dağlıoğlu kimdir? Türkiye Varlık Fonu’na atanan Burak Dağlıoğlu kimdir?

BURAK DAĞLIOĞLU KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden 2009 yılında mezun olan Dağlıoğlu, 2019 yılında IE Business School – Global Master in Finance programından yüksek lisans derecesi aldı.

Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinde çalışmalarını sürdürdüğü 9 yılı aşkın süre içinde; Kuzey Amerika, Hindistan, Japonya ve Körfez ülkeleri takımlarında Proje Direktörü olarak ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Daire Başkanı olarak görev aldı.