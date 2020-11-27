Burak Dağlıoğlu kimdir? Türkiye Varlık Fonu’na atanan Burak Dağlıoğlu kimdir?

Burak Dağlıoğlu kimdir, kariyeri nasıl? Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atandığı açıklanan Burak Dağlıoğlu'nun kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor.
BURAK DAĞLIOĞLU KİMDİR?
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden 2009 yılında mezun olan Dağlıoğlu, 2019 yılında IE Business School – Global Master in Finance programından yüksek lisans derecesi aldı.
Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinde çalışmalarını sürdürdüğü 9 yılı aşkın süre içinde; Kuzey Amerika, Hindistan, Japonya ve Körfez ülkeleri takımlarında Proje Direktörü olarak ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Daire Başkanı olarak görev aldı.
Kurumda Başkanlık görevini 2015 yılından beri yürüten, aynı süreçte Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) Başkanı olarak görev yapan Arda Ermut'un ise Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu'ndaki görevinin yanı sıra Türk Hava Yolları Icra Kurulu Üyesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı görevlerine devam edeceği belirtildi.