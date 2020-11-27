



"İslam'a ve Müslümanlara karşı yapılan saldırgan yayınlar, hakaret ve nefret söylemleri de yükselişte. Tüm inananlara hakaret ediyorlar" diyen Çavuşoğlu, "Ne yazık ki Avrupa vizyon sahibi lider açısından eksiklik yaşıyor. Hatta bazıları kutsal dinimizi yeniden düzenlemeye cesaret ediyor. 'Terörle mücadele' bahanesiyle Batı'daki milyonlarca Müslümanın huzuru ve esenliği tehlikeye atılıyor" diye konuştu.



Genel Sekreter seçimine de değinen Çavuşoğlu, "Belirlenen kurallar ve yönetmelikler ve coğrafi rotasyon ilkesi doğrultusunda, bu toplantıda bir sonraki Genel Sekreter Afrika Grubu'ndan seçilecektir. Afrika Grubu'ndan aday gösterilen adayları memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.



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