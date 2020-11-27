



MİNİBÜSTEN 41 KİŞİ ÇIKTI

Esenyurt'ta polis tarafından durdurulan minibüsten 14 yerine 41 yolcu çıktı. Sürücüye 3 bin 180 lira ceza kesildi.

Koronavirüs vakalarında artışın görülmesinin ardından İstanbul'da da denetimler sıklaştırıldı. Esenyurt İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, dün Doğan Araslı Caddesi üzerinde denetim yaparken, ayaktaki yolcular diz çöktüğü için, dışarıdan bakıldığında kurallara uygun yolcu sayısı almış gibi görünen bir minibüsü durdurdu.