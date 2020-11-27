"YANA YANA OMUZ OMUZA DURDU"

Sesi karlı dağlarda yankılanan Öztürk, "18 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devletini büyük bir felaketin, büyük bir çıkmazın, büyük bir uçurumun kıyısından çekip Yüce Rabbimin yardımı ile bugünlere getiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü, şanlı bayrağımız için kendi gençliği ve hayatını feda eden, Türkiye Cumhuriyeti nasıl büyüyecek, güçlenecek ve modern bir Türkiye haline gelecek diye kendisi ve ailesinin canını tehlikeye atarak özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde birileri kaçacak delik ararken o aziz Türk milleti ile yan yana omuz omuza durdu.