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    • 27.11.2020 11:19
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    SON DAKİKA: Güvenlik korucusu 'dan temizlenen Bölgesi'ne Başkan Erdoğan'ın posterini astı

    Son dakika haberi: Güvenlik güçlerinin terör örgütü 'ya karşı yürttüğü operasyonlarda başarılı sonuçlar üst üste alınıyor. Terör örgütü PKK'dan Hakkari İkiyaka Dağları'nda 'ne de güvenlik korucusu Başkan 'ın posterini astı.

    İHA
    Terör örgütünden temizlenen bölgeye Başkan Erdoğan'ın posteri asıldı

    İkiyaka Dağları Binbir Kapı Askeri Üs Bölgesinin bulunduğu karlı yamaca Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı ve üzerinde "dünya lideri" yazısı bulunan posteri asan Hamit Öztürk, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

    "YANA YANA OMUZ OMUZA DURDU"
    Sesi karlı dağlarda yankılanan Öztürk, "18 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devletini büyük bir felaketin, büyük bir çıkmazın, büyük bir uçurumun kıyısından çekip Yüce Rabbimin yardımı ile bugünlere getiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü, şanlı bayrağımız için kendi gençliği ve hayatını feda eden, Türkiye Cumhuriyeti nasıl büyüyecek, güçlenecek ve modern bir Türkiye haline gelecek diye kendisi ve ailesinin canını tehlikeye atarak özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde birileri kaçacak delik ararken o aziz Türk milleti ile yan yana omuz omuza durdu.

    "KAN KUSTURULUYOR"
    Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Irak ve Suriye konumuna gelmesin diye, kanı bozuk hainler tarafından işgal edilmesin diye, asker kılığındaki FETÖ çapulcularına ve PKK terör örgütüne karşı korkusuz ve kahramanca mücadele eden, PKK terör örgütüne kan kusturuluyor"     dedi.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Güvenlik korucusu Hamit Öztürk PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları Binbir Kapı Askeri Üs Bölgesi'ne Başkan Erdoğan'ın posterini astı