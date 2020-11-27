Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.11.2020 09:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.11.2020 09:37
    ABONE OL

    Milletlerarası lar 'de yayımlandı

    'nin Moğolistan ve Özbekistan ile imzaladığı lara dair kararlar 'de yayımlandı. 7 Mart 2018'de 'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile İlişkin İdari Anlaşma" hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

    AA
    Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

    'da 20 Mayıs'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine dair karar 'de yer aldı.

    Buna göre, Özbekistan'ın ihtiyaç duyduğu 50 ventilatörü dostluk ve iyi niyet jesti olarak hibe edecek.

    Hibe edilen tıbbi malzeme, teslimatın ardından Özbekistan tarafına ait olacak ve Özbekistan tarafının sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi çalışmalarında kullanılacak.

    7 Mart 2018'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile İlişkin İdari " hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı