1071 Malazgirt Bulvarı ile Mevlana Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta kaldırıma çıkan TIR, aydınlatma direkleri, trafik ışıkları ve trafik levhalarını devirerek savrulmaya başladı. TIR, kavşakta bulunan üst geçit ayağına çarparak yan devrilirken, sürücü Topbaş da aracın altında ezilerek hayatını kaybetti. Büyük gürültüyle devrilen TIR'ın motorundan dumanlar çıkarken, kasasında bulunan baharatlar da kavşağa saçıldı.