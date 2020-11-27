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    • 27.11.2020 08:33
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    'da 2 katlı bir evde korkutan !

    'da iki katlı evde çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, diğer odalara sıçramadan söndürdüğü yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

    AA
    Adana'da 2 katlı bir evde korkutan yangın!

    'da, iki katlı evin ikinci katında çıkan sonucu hasar meydana geldi.

    Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde, iki katlı evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, ikinci kattaki evin oturma odasında çıkan yangına müdahale etti.

    Ekiplerin, diğer odalara sıçramadan söndürdüğü yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

    Ekipler, yaptıkları çalışmada yangının elektrikli battaniyenin çekyatı tutuşturması sonucu çıktığını tespit etti.

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