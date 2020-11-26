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    • 26.11.2020 19:34
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    'da İHA ve 'lar için yeni bir üs kuruldu

    ürettiği İHA ve 'lar ile yurt içi ve yurt dışında yaptığı operasyonlarla başarısından dünya genelinde söz ettiriyor. Terör hedeflerini vuran İHA ve SİHA'lara ait ve üslerinin ardından 'a da yeni bir üs kuruldu. Kalkış yapan araçlar Türkiye'nin her yerinde kullanılıyor. İHA ve SİHA'ların belirlenen hedefleri vurması Türkiye'nin hava gücüne büyük katkı sağlıyor.

    Ülkemizde üretilen İHA ve 'lar ile yurt içi ve yurt dışında yapılan operasyonlardaki başarı oranı her geçen gün artıyor. ve 'daki İHA ve SİHA üslerinin ardından 'a kurulan üs ile birlikte 'deki İHA/SİHA üs sayısı 3'e yükseldi.



    Erzurum'dan kalkış yapan araçlar Türkiye'nin her yerinde görev yapmak üzere hazır bekliyor.

    GÖKYÜZÜNDEKİ GÖZLERİMİZ
    Özellikle terörle mücadelede önemli olan Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'lar kısa sürede güvenlik güçlerinin gökyüzündeki gözleri oldu. Yeni savaş stratejisi oluşturan İHA ve SİHA'lar, , 'ın kuzeyi, ve son olarak da 'da kullanılarak, Türkiye'nin bu alanda üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu.

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    Haberler Güncel Erzurum'da İHA ve SİHA'lar için yeni bir üs kuruldu