Hastane, son dönemde dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından da öne çıkıyor. Hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46'sı genel yoğun bakıma ayrılırken sağlık kuruluşunda 27 yenidoğan, 16 pediatrik, 5 kardiyovasküler cerrahi (KVC) ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Hastanenin ameliyathanelerinde bulunan "hasta hazırlık-ayılma alanları" mekanik olarak yoğun bakım odasına çevrilecek şekilde hazırlandı.

Tek kişilik yoğun bakım odaları, ihtiyaç halinde çift kişilik odaya dönüştürülebiliyor.

Hastanede tek kişilik 4 anne-bebek uyumu odası ile anne otelinde 14 özel yatak yer alıyor.

Hastanede kanser hastaları için tanı koyma aşamasında süreci hızlandırıp hayat kurtaran Pet-CT ünitesi ve Gamma kamera ünitesi bulunacak. Bununla birlikte 7 yataklı radyoaktif iyot tedavi ünitesi de hizmet verecek. Hastanede ayrıca kanser hastalarının tedavisi için radyasyon onkolojisi bölümünde en ileri teknolojiye sahip Lineer Accelerator cihazı da kullanılacak.

Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü şehir hastanelerinden olacak dev tesiste, taşıyıcı kolonlarının her birine yerleştirilmiş 651 deprem izolatörü yer alıyor.

Akıllı bina konsepti ile inşa edilen İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesinde, trijenerasyon ile tasarruflu ısıtma ve soğutma hayata geçirildi.

Hastane alanında 1 kilometrelik bisiklet yolu ve helikopter pisti bulunuyor. Hastanede ücretsiz vale servisi de mevcut.