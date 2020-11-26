KPSS önlisans astsubay puanı kaç? 2020 astsubay alımı KPSS baraj puanı var mı?

- Bedelli askerlikten faydalanmak istemeyen kişilere ise türlü alternatifler sunulmaktadır. Lisans ya da üstü mezunlara yedek subaylık şansı tanımlanırken meslek yüksekokulu mezunlarına ise yedek astsubaylık şansı tanımlanıyor. Lisans veya üstü mezunlar da yedek astsubaylık uygulamasından yararlanmaktadır. Yedek subay ve astsubay olan kişiler askerlik görevlerini 12 ay şeklinde yerine getirmektedir.

Bu şartlar dahilinde astsubay ve yedek astsubay olmak mümkündür. Kişi şartlara uygunsa e-devlet aracılığıyla başvuru yapabilir.