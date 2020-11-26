Sebahattin Zaim Bulvarı'nda Adapazarı yönüne giden Hatice Bozyurt idaresindeki 54 ZS 988 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte seyir halindeki T.Ö'nün kullandığı 54 SC 445 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, kaza kırım ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan sürücüler, ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Yenikent Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Bozyurt, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yiyecek ve içecek hizmetleri öğretmeni olduğu öğrenilen Bozyurt'un, kazadan hemen önce radara girdiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.