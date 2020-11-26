AÖL Açık Lise sınavları ertelendi mi? AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav tarihi…

AÖL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

AÖL sınavlarının ertelenmesine ilişkin bir duyuru henüz yapılmadı. Sınavların 5-6 Aralık tarihlerinde yapılması planlanıyor. Ancak sınavların ertelenebileceği de iddialar arasında bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.