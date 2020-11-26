AÖL Açık Lise sınavları ertelendi mi? AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav tarihi…

AÖL Açık Lise sınavları ertelendi mi? AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 1. dönem sınav tarihi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenleniyor. Aralık ayının ilk haftasında yapılacak sınava katılacak öğrenciler sınavların ertelenip ertelenemediğini merak ediyor. Peki, AÖL sınavları ertelendi mi?
AÖL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
AÖL sınavlarının ertelenmesine ilişkin bir duyuru henüz yapılmadı. Sınavların 5-6 Aralık tarihlerinde yapılması planlanıyor. Ancak sınavların ertelenebileceği de iddialar arasında bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.
AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIR?
Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.
AÖL SINAV TARİHLERİ
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba
2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020