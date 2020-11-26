



İLAÇ KULLANIMI DÜŞÜK, HASTANEYE YATIŞLAR ARTIYOR"

Bakan Koca, "Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum il sağlık müdürleriyle on-line toplantıda salgının seyrini ele aldık. Samsun'da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin paylaşımı;

Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum İl Sağlık Müdürleriyle online toplantıda salgın seyrini ele aldık. Samsun'da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor. pic.twitter.com/3ophGyWR52 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 26, 2020