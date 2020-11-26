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    • 27.11.2020 00:19
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    Sağlık Bakanı , Samsun, , , ve il sağlık müdürleriyle görüştü

    Sağlık Bakanı , Samsun'da Kovid-19 vakalarının arttığını belirterek, Samsun, ve 'de ilaç kullanımının düşük olduğunu bildirdi.

    AA



    Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum il sağlık müdürleriyle görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.



    İLAÇ KULLANIMI DÜŞÜK, HASTANEYE YATIŞLAR ARTIYOR"
    Bakan Koca, "Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum il sağlık müdürleriyle on-line toplantıda salgının seyrini ele aldık. Samsun'da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.


    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin paylaşımı;


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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum il sağlık müdürleriyle görüştü