Meğer doğalgaz patlamış. Bizim evde hiçbir hasar yok. Üst kat savaş alanına dönmüş. Deprem oldu, ev çökecek zannettik. Patlama oldu, sonra ses kesildi. Resmen bomba patlamış gibi bir ses oldu. Biz dışarı kaçtık. Ekipler şu an müdahale ediyor" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.