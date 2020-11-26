Alınan kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğine 3 bin 150 lira, Kabahatler Kanunun 32. maddesi gereğince 392 lira ve maske kullanım kurallarına veya sigara içme yasağına aykırı hareket eden vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde 900 lira idari para cezası uygulanacak.