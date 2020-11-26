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    • 26.11.2020 17:01
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    işaret etmişti! Flaş koronavirüs kararı! , PTT ve ...

    Dünyayı kasıp kavuran yeni koronavirüs 'de de artışa geçti. toplantısını ardından önemli açıklamalarda bulunan 15 ildeki vaka artışına dikkat çekti. Toplantının hemen ardından önemli kararlar alan kent genelinde , PTT ve girişlerinde HES kodu zorunluluğu getirdi.

    Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Düzce'de artan Korona virüs vakaları sonrasında yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre Banka, PTT ve AVM girişlerinde HES kodu zorunluluğu getirildi.

    Düzce'de artan Korona virüs vakaları sonrasında Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındı. Alınan kararlar çerçevesinde Pazaryerlerinin denetlenmesi amacıyla Pazarcılar Odası tarafından her pazar için güvenlik görevlileri haricinde iki kişi olacak şekilde pazaryeri sorumlusunun görevlendirilecek.

    Alışveriş Merkezi yönetimlerince AVM içerisinde aktif kullanılan alanların metrekaresine göre her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde içerine alınacak kişi sayıları belirlenecek.

    Belediyeler tarafından trafiğe kapalı alanlardaki oturma banklarının kullanım dışı bırakacak. 28 Kasım Cumartesi günü itibari ile il genelinde bulunan tüm Alışveriş Merkezlerinde, bankalarda ve PTT şubelerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılarak vatandaşlar içeri alınacak.

    Alınan kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğine 3 bin 150 lira, Kabahatler Kanunun 32. maddesi gereğince 392 lira ve maske kullanım kurallarına veya sigara içme yasağına aykırı hareket eden vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde 900 lira idari para cezası uygulanacak.

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